İşlemler:
1 448
Kârla kapanan işlemler:
977 (67.47%)
Zararla kapanan işlemler:
471 (32.53%)
En iyi işlem:
63.17 USD
En kötü işlem:
-60.56 USD
Brüt kâr:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Brüt zarar:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (47.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.51 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
770 (53.18%)
Satış işlemleri:
678 (46.82%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-148.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.65 USD (9)
Aylık büyüme:
41.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.10 USD
Maksimum:
348.80 USD (28.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.48% (348.80 USD)
Varlığa göre:
6.45% (64.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.17 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
FXCC-Live
|0.00 × 5
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
TitanFX-01
|0.09 × 124
Tickmill-Live
|0.11 × 935
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
163%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
13
100%
1 448
67%
100%
1.28
0.70
USD
USD
28%
1:500