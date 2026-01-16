SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mshtawy
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 448
Kârla kapanan işlemler:
977 (67.47%)
Zararla kapanan işlemler:
471 (32.53%)
En iyi işlem:
63.17 USD
En kötü işlem:
-60.56 USD
Brüt kâr:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Brüt zarar:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (47.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.51 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
770 (53.18%)
Satış işlemleri:
678 (46.82%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-148.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.65 USD (9)
Aylık büyüme:
41.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.10 USD
Maksimum:
348.80 USD (28.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.48% (348.80 USD)
Varlığa göre:
6.45% (64.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.17 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
74 daha fazla...
İnceleme yok
