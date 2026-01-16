シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mshtawy
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 448
利益トレード:
977 (67.47%)
損失トレード:
471 (32.53%)
ベストトレード:
63.17 USD
最悪のトレード:
-60.56 USD
総利益:
4 522.34 USD (960 487 pips)
総損失:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
最大連続の勝ち:
20 (47.44 USD)
最大連続利益:
237.51 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
770 (53.18%)
短いトレード:
678 (46.82%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
4.63 USD
平均損失:
-7.45 USD
最大連続の負け:
13 (-148.12 USD)
最大連続損失:
-151.65 USD (9)
月間成長:
41.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.10 USD
最大の:
348.80 USD (28.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.48% (348.80 USD)
エクイティによる:
6.45% (64.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +63.17 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +47.44 USD
最大連続損失: -148.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
74 より多く...
レビューなし
コピー

