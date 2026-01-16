- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 448
利益トレード:
977 (67.47%)
損失トレード:
471 (32.53%)
ベストトレード:
63.17 USD
最悪のトレード:
-60.56 USD
総利益:
4 522.34 USD (960 487 pips)
総損失:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
最大連続の勝ち:
20 (47.44 USD)
最大連続利益:
237.51 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
770 (53.18%)
短いトレード:
678 (46.82%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
4.63 USD
平均損失:
-7.45 USD
最大連続の負け:
13 (-148.12 USD)
最大連続損失:
-151.65 USD (9)
月間成長:
41.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.10 USD
最大の:
348.80 USD (28.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.48% (348.80 USD)
エクイティによる:
6.45% (64.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.17 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +47.44 USD
最大連続損失: -148.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
|
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
|
TitanFX-01
|0.09 × 124
|
Tickmill-Live
|0.11 × 935
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
|
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
|
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
|
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
163%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
13
100%
1 448
67%
100%
1.28
0.70
USD
USD
28%
1:500