- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 448
Negociações com lucro:
977 (67.47%)
Negociações com perda:
471 (32.53%)
Melhor negociação:
63.17 USD
Pior negociação:
-60.56 USD
Lucro bruto:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Perda bruta:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (47.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
237.51 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.55%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
770 (53.18%)
Negociações curtas:
678 (46.82%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
4.63 USD
Perda média:
-7.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-148.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.65 USD (9)
Crescimento mensal:
41.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.10 USD
Máximo:
348.80 USD (28.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.48% (348.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.45% (64.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.17 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +47.44 USD
Máxima perda consecutiva: -148.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
|
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
|
TitanFX-01
|0.09 × 124
|
Tickmill-Live
|0.11 × 935
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
|
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
|
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
|
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
74 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
163%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
13
100%
1 448
67%
100%
1.28
0.70
USD
USD
28%
1:500