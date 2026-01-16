SinaisSeções
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 448
Negociações com lucro:
977 (67.47%)
Negociações com perda:
471 (32.53%)
Melhor negociação:
63.17 USD
Pior negociação:
-60.56 USD
Lucro bruto:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Perda bruta:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (47.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
237.51 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.55%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
770 (53.18%)
Negociações curtas:
678 (46.82%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
4.63 USD
Perda média:
-7.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-148.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.65 USD (9)
Crescimento mensal:
41.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.10 USD
Máximo:
348.80 USD (28.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.48% (348.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.45% (64.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.17 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +47.44 USD
Máxima perda consecutiva: -148.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
74 mais ...
Sem comentários
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.