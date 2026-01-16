SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mshtawy
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 448
Gewinntrades:
977 (67.47%)
Verlusttrades:
471 (32.53%)
Bester Trade:
63.17 USD
Schlechtester Trade:
-60.56 USD
Bruttoprofit:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Bruttoverlust:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (47.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
237.51 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.55%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
119
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.91
Long-Positionen:
770 (53.18%)
Short-Positionen:
678 (46.82%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-148.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.65 USD (9)
Wachstum pro Monat :
41.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.10 USD
Maximaler:
348.80 USD (28.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.48% (348.80 USD)
Kapital:
6.45% (64.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.17 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
Keine Bewertungen
