George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 448
Transacciones Rentables:
977 (67.47%)
Transacciones Irrentables:
471 (32.53%)
Mejor transacción:
63.17 USD
Peor transacción:
-60.56 USD
Beneficio Bruto:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (47.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
237.51 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.55%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
119
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
2.91
Transacciones Largas:
770 (53.18%)
Transacciones Cortas:
678 (46.82%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
4.63 USD
Pérdidas medias:
-7.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-148.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.65 USD (9)
Crecimiento al mes:
41.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.10 USD
Máxima:
348.80 USD (28.48%)
Reducción relativa:
De balance:
28.48% (348.80 USD)
De fondos:
6.45% (64.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +63.17 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +47.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
otros 74...
No hay comentarios
