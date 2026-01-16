信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mshtawy
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 448
盈利交易:
977 (67.47%)
亏损交易:
471 (32.53%)
最好交易:
63.17 USD
最差交易:
-60.56 USD
毛利:
4 522.34 USD (960 487 pips)
毛利亏损:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
最大连续赢利:
20 (47.44 USD)
最大连续盈利:
237.51 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
119
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.91
长期交易:
770 (53.18%)
短期交易:
678 (46.82%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-7.45 USD
最大连续失误:
13 (-148.12 USD)
最大连续亏损:
-151.65 USD (9)
每月增长:
41.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
124.10 USD
最大值:
348.80 USD (28.48%)
相对跌幅:
结余:
28.48% (348.80 USD)
净值:
6.45% (64.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +63.17 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +47.44 USD
最大连续亏损: -148.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
74 更多...
没有评论
