- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 448
盈利交易:
977 (67.47%)
亏损交易:
471 (32.53%)
最好交易:
63.17 USD
最差交易:
-60.56 USD
毛利:
4 522.34 USD (960 487 pips)
毛利亏损:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
最大连续赢利:
20 (47.44 USD)
最大连续盈利:
237.51 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
119
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.91
长期交易:
770 (53.18%)
短期交易:
678 (46.82%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-7.45 USD
最大连续失误:
13 (-148.12 USD)
最大连续亏损:
-151.65 USD (9)
每月增长:
41.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
124.10 USD
最大值:
348.80 USD (28.48%)
相对跌幅:
结余:
28.48% (348.80 USD)
净值:
6.45% (64.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.17 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +47.44 USD
最大连续亏损: -148.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
|
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
|
TitanFX-01
|0.09 × 124
|
Tickmill-Live
|0.11 × 935
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
|
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
|
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
|
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
163%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
13
100%
1 448
67%
100%
1.28
0.70
USD
USD
28%
1:500