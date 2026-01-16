SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mshtawy
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 163%
Exness-Real6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 448
Bénéfice trades:
977 (67.47%)
Perte trades:
471 (32.53%)
Meilleure transaction:
63.17 USD
Pire transaction:
-60.56 USD
Bénéfice brut:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Perte brute:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (47.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
237.51 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
119
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.91
Longs trades:
770 (53.18%)
Courts trades:
678 (46.82%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
4.63 USD
Perte moyenne:
-7.45 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-148.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-151.65 USD (9)
Croissance mensuelle:
41.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.10 USD
Maximal:
348.80 USD (28.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.48% (348.80 USD)
Par fonds propres:
6.45% (64.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.17 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +47.44 USD
Perte consécutive maximale: -148.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
74 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mshtawy
30 USD par mois
163%
0
0
USD
2K
USD
13
100%
1 448
67%
100%
1.28
0.70
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.