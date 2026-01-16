- 자본
- 축소
트레이드:
1 448
이익 거래:
977 (67.47%)
손실 거래:
471 (32.53%)
최고의 거래:
63.17 USD
최악의 거래:
-60.56 USD
총 수익:
4 522.34 USD (960 487 pips)
총 손실:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
연속 최대 이익:
20 (47.44 USD)
연속 최대 이익:
237.51 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.55%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
119
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
770 (53.18%)
숏(주식차입매도):
678 (46.82%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
4.63 USD
평균 손실:
-7.45 USD
연속 최대 손실:
13 (-148.12 USD)
연속 최대 손실:
-151.65 USD (9)
월별 성장률:
41.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.10 USD
최대한의:
348.80 USD (28.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.48% (348.80 USD)
자본금별:
6.45% (64.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +63.17 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +47.44 USD
연속 최대 손실: -148.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
FXCC-Live
|0.00 × 5
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
TitanFX-01
|0.09 × 124
Tickmill-Live
|0.11 × 935
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
163%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
13
100%
1 448
67%
100%
1.28
0.70
USD
USD
28%
1:500