George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 448
이익 거래:
977 (67.47%)
손실 거래:
471 (32.53%)
최고의 거래:
63.17 USD
최악의 거래:
-60.56 USD
총 수익:
4 522.34 USD (960 487 pips)
총 손실:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
연속 최대 이익:
20 (47.44 USD)
연속 최대 이익:
237.51 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.55%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
119
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
770 (53.18%)
숏(주식차입매도):
678 (46.82%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
4.63 USD
평균 손실:
-7.45 USD
연속 최대 손실:
13 (-148.12 USD)
연속 최대 손실:
-151.65 USD (9)
월별 성장률:
41.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.10 USD
최대한의:
348.80 USD (28.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.48% (348.80 USD)
자본금별:
6.45% (64.83 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +63.17 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +47.44 USD
연속 최대 손실: -148.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.