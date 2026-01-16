리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live02 0.00 × 69 ThinkForex-Live 2 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 8 ICMarkets-Live01 0.00 × 19 RoboForex-ECN-3 0.00 × 44 ICMarkets-Live03 0.00 × 3 ICMarkets-Live14 0.00 × 3 FXCC-Live 0.00 × 5 XMTrading-Real 12 0.00 × 9 FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 54 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.04 × 45 ICMarketsSC-Live27 0.08 × 206 TitanFX-01 0.09 × 124 Tickmill-Live 0.11 × 935 ICMarkets-Live04 0.13 × 2943 Tickmill-Live02 0.14 × 198 ICMarkets-Live18 0.15 × 168 ICMarkets-Live05 0.16 × 19665 AxioryAsia-02Live 0.16 × 146 FXChoice-Pro Live 0.17 × 42 Tickmill-Live04 0.17 × 104 74 더...