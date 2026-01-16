- Прирост
Всего трейдов:
1 448
Прибыльных трейдов:
977 (67.47%)
Убыточных трейдов:
471 (32.53%)
Лучший трейд:
63.17 USD
Худший трейд:
-60.56 USD
Общая прибыль:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Общий убыток:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (47.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
237.51 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
770 (53.18%)
Коротких трейдов:
678 (46.82%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-7.45 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-148.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.65 USD (9)
Прирост в месяц:
41.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.10 USD
Максимальная:
348.80 USD (28.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.48% (348.80 USD)
По эквити:
6.45% (64.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63.17 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +47.44 USD
Макс. убыток в серии: -148.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
|
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
|
TitanFX-01
|0.09 × 124
|
Tickmill-Live
|0.11 × 935
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
|
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
|
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
|
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
Нет отзывов
