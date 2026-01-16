СигналыРазделы
George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 448
Прибыльных трейдов:
977 (67.47%)
Убыточных трейдов:
471 (32.53%)
Лучший трейд:
63.17 USD
Худший трейд:
-60.56 USD
Общая прибыль:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Общий убыток:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (47.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
237.51 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
770 (53.18%)
Коротких трейдов:
678 (46.82%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-7.45 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-148.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.65 USD (9)
Прирост в месяц:
41.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.10 USD
Максимальная:
348.80 USD (28.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.48% (348.80 USD)
По эквити:
6.45% (64.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.17 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +47.44 USD
Макс. убыток в серии: -148.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
еще 74...
Нет отзывов
