George Monib Khoury

Mshtawy

George Monib Khoury
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 163%
Exness-Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 448
Profit Trade:
977 (67.47%)
Loss Trade:
471 (32.53%)
Best Trade:
63.17 USD
Worst Trade:
-60.56 USD
Profitto lordo:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Perdita lorda:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (47.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
119
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
770 (53.18%)
Short Trade:
678 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-7.45 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-148.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.65 USD (9)
Crescita mensile:
41.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.10 USD
Massimale:
348.80 USD (28.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.48% (348.80 USD)
Per equità:
6.45% (64.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 375
USDJPY 350
GBPUSD 217
USDCAD 129
EURUSD 114
USDCHF 90
AUDUSD 89
XAUUSD 84
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 146
USDJPY 489
GBPUSD 289
USDCAD -114
EURUSD 224
USDCHF 8
AUDUSD 57
XAUUSD -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 4.1K
USDJPY 23K
GBPUSD 6.4K
USDCAD -7.6K
EURUSD 8.1K
USDCHF -2.8K
AUDUSD 2.6K
XAUUSD -85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.17 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.44 USD
Massima perdita consecutiva: -148.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
ThinkForex-Live 2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live01
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 44
ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 54
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live27
0.08 × 206
TitanFX-01
0.09 × 124
Tickmill-Live
0.11 × 935
ICMarkets-Live04
0.13 × 2943
Tickmill-Live02
0.14 × 198
ICMarkets-Live18
0.15 × 168
ICMarkets-Live05
0.16 × 19665
AxioryAsia-02Live
0.16 × 146
FXChoice-Pro Live
0.17 × 42
Tickmill-Live04
0.17 × 104
74 più
Non ci sono recensioni
