- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 448
Profit Trade:
977 (67.47%)
Loss Trade:
471 (32.53%)
Best Trade:
63.17 USD
Worst Trade:
-60.56 USD
Profitto lordo:
4 522.34 USD (960 487 pips)
Perdita lorda:
-3 507.49 USD (1 011 507 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (47.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
119
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
770 (53.18%)
Short Trade:
678 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-7.45 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-148.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.65 USD (9)
Crescita mensile:
41.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.10 USD
Massimale:
348.80 USD (28.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.48% (348.80 USD)
Per equità:
6.45% (64.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|375
|USDJPY
|350
|GBPUSD
|217
|USDCAD
|129
|EURUSD
|114
|USDCHF
|90
|AUDUSD
|89
|XAUUSD
|84
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|146
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|289
|USDCAD
|-114
|EURUSD
|224
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|57
|XAUUSD
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|23K
|GBPUSD
|6.4K
|USDCAD
|-7.6K
|EURUSD
|8.1K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-85K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.17 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.44 USD
Massima perdita consecutiva: -148.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 44
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 54
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.04 × 45
|
ICMarketsSC-Live27
|0.08 × 206
|
TitanFX-01
|0.09 × 124
|
Tickmill-Live
|0.11 × 935
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 2943
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 198
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 168
|
ICMarkets-Live05
|0.16 × 19665
|
AxioryAsia-02Live
|0.16 × 146
|
FXChoice-Pro Live
|0.17 × 42
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 104
Non ci sono recensioni
