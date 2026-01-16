SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
26 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (31.58%)
En iyi işlem:
217.37 USD
En kötü işlem:
-1 072.20 USD
Brüt kâr:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Brüt zarar:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (588.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
588.47 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
82.45%
Maks. mevduat yükü:
25.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
25 (65.79%)
Satış işlemleri:
13 (34.21%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-20.76 USD
Ortalama kâr:
76.12 USD
Ortalama zarar:
-230.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-596.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 134.18 USD (2)
Aylık büyüme:
12.93%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 377.16 USD
Maksimum:
1 819.14 USD (71.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.72% (1 819.14 USD)
Varlığa göre:
2.93% (25.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.37 USD
En kötü işlem: -1 072 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +588.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -596.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
