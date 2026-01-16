SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
26 (68.42%)
Transacciones Irrentables:
12 (31.58%)
Mejor transacción:
217.37 USD
Peor transacción:
-1 072.20 USD
Beneficio Bruto:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (588.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
588.47 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
82.45%
Carga máxima del depósito:
25.24%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
25 (65.79%)
Transacciones Cortas:
13 (34.21%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-20.76 USD
Beneficio medio:
76.12 USD
Pérdidas medias:
-230.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-596.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 134.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.93%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 377.16 USD
Máxima:
1 819.14 USD (71.78%)
Reducción relativa:
De balance:
81.72% (1 819.14 USD)
De fondos:
2.93% (25.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +217.37 USD
Peor transacción: -1 072 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +588.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -596.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Exness 2
300 USD al mes
-42%
0
0
USD
899
USD
10
47%
38
68%
82%
0.71
-20.76
USD
82%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.