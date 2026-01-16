СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
26 (68.42%)
Убыточных трейдов:
12 (31.58%)
Лучший трейд:
217.37 USD
Худший трейд:
-1 072.20 USD
Общая прибыль:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Общий убыток:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (588.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
588.47 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
82.45%
Макс. загрузка депозита:
25.24%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
25 (65.79%)
Коротких трейдов:
13 (34.21%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-20.76 USD
Средняя прибыль:
76.12 USD
Средний убыток:
-230.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-596.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 134.18 USD (2)
Прирост в месяц:
12.93%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 377.16 USD
Максимальная:
1 819.14 USD (71.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.72% (1 819.14 USD)
По эквити:
2.93% (25.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +217.37 USD
Худший трейд: -1 072 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +588.47 USD
Макс. убыток в серии: -596.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Exness 2
300 USD в месяц
-42%
0
0
USD
899
USD
10
47%
38
68%
82%
0.71
-20.76
USD
82%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.