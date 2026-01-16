シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
26 (68.42%)
損失トレード:
12 (31.58%)
ベストトレード:
217.37 USD
最悪のトレード:
-1 072.20 USD
総利益:
1 979.06 USD (195 561 pips)
総損失:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
最大連続の勝ち:
9 (588.47 USD)
最大連続利益:
588.47 USD (9)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
82.45%
最大入金額:
25.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
25 (65.79%)
短いトレード:
13 (34.21%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-20.76 USD
平均利益:
76.12 USD
平均損失:
-230.65 USD
最大連続の負け:
3 (-596.83 USD)
最大連続損失:
-1 134.18 USD (2)
月間成長:
12.93%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 377.16 USD
最大の:
1 819.14 USD (71.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.72% (1 819.14 USD)
エクイティによる:
2.93% (25.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +217.37 USD
最悪のトレード: -1 072 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +588.47 USD
最大連続損失: -596.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
