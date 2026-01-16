- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
26 (68.42%)
損失トレード:
12 (31.58%)
ベストトレード:
217.37 USD
最悪のトレード:
-1 072.20 USD
総利益:
1 979.06 USD (195 561 pips)
総損失:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
最大連続の勝ち:
9 (588.47 USD)
最大連続利益:
588.47 USD (9)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
82.45%
最大入金額:
25.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
25 (65.79%)
短いトレード:
13 (34.21%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-20.76 USD
平均利益:
76.12 USD
平均損失:
-230.65 USD
最大連続の負け:
3 (-596.83 USD)
最大連続損失:
-1 134.18 USD (2)
月間成長:
12.93%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 377.16 USD
最大の:
1 819.14 USD (71.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.72% (1 819.14 USD)
エクイティによる:
2.93% (25.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-727
|BTCUSD
|-62
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-61K
|BTCUSD
|-620K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +217.37 USD
最悪のトレード: -1 072 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +588.47 USD
最大連続損失: -596.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
-42%
0
0
USD
USD
899
USD
USD
10
47%
38
68%
82%
0.71
-20.76
USD
USD
82%
1:500