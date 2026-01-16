SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
26 (68.42%)
Perte trades:
12 (31.58%)
Meilleure transaction:
217.37 USD
Pire transaction:
-1 072.20 USD
Bénéfice brut:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Perte brute:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (588.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
588.47 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
82.45%
Charge de dépôt maximale:
25.24%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
25 (65.79%)
Courts trades:
13 (34.21%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-20.76 USD
Bénéfice moyen:
76.12 USD
Perte moyenne:
-230.65 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-596.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 134.18 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.93%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 377.16 USD
Maximal:
1 819.14 USD (71.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.72% (1 819.14 USD)
Par fonds propres:
2.93% (25.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.37 USD
Pire transaction: -1 072 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +588.47 USD
Perte consécutive maximale: -596.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.