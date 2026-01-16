SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
26 (68.42%)
Verlusttrades:
12 (31.58%)
Bester Trade:
217.37 USD
Schlechtester Trade:
-1 072.20 USD
Bruttoprofit:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Bruttoverlust:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (588.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
588.47 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
82.45%
Max deposit load:
25.24%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
25 (65.79%)
Short-Positionen:
13 (34.21%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-20.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
76.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-230.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-596.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 134.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.93%
Algo-Trading:
47%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 377.16 USD
Maximaler:
1 819.14 USD (71.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.72% (1 819.14 USD)
Kapital:
2.93% (25.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +217.37 USD
Schlechtester Trade: -1 072 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +588.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -596.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
