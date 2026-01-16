- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
26 (68.42%)
Negociações com perda:
12 (31.58%)
Melhor negociação:
217.37 USD
Pior negociação:
-1 072.20 USD
Lucro bruto:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Perda bruta:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (588.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
588.47 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
82.45%
Depósito máximo carregado:
25.24%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
25 (65.79%)
Negociações curtas:
13 (34.21%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-20.76 USD
Lucro médio:
76.12 USD
Perda média:
-230.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-596.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 134.18 USD (2)
Crescimento mensal:
12.93%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 377.16 USD
Máximo:
1 819.14 USD (71.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.72% (1 819.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.93% (25.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-727
|BTCUSD
|-62
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-61K
|BTCUSD
|-620K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +217.37 USD
Pior negociação: -1 072 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +588.47 USD
Máxima perda consecutiva: -596.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
-42%
0
0
USD
USD
899
USD
USD
10
47%
38
68%
82%
0.71
-20.76
USD
USD
82%
1:500