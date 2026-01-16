SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
26 (68.42%)
Negociações com perda:
12 (31.58%)
Melhor negociação:
217.37 USD
Pior negociação:
-1 072.20 USD
Lucro bruto:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Perda bruta:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (588.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
588.47 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
82.45%
Depósito máximo carregado:
25.24%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
25 (65.79%)
Negociações curtas:
13 (34.21%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-20.76 USD
Lucro médio:
76.12 USD
Perda média:
-230.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-596.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 134.18 USD (2)
Crescimento mensal:
12.93%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 377.16 USD
Máximo:
1 819.14 USD (71.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.72% (1 819.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.93% (25.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +217.37 USD
Pior negociação: -1 072 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +588.47 USD
Máxima perda consecutiva: -596.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.