Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
26 (68.42%)
Loss Trade:
12 (31.58%)
Best Trade:
217.37 USD
Worst Trade:
-1 072.20 USD
Profitto lordo:
1 979.06 USD (195 561 pips)
Perdita lorda:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (588.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
588.47 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
82.45%
Massimo carico di deposito:
25.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
25 (65.79%)
Short Trade:
13 (34.21%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-20.76 USD
Profitto medio:
76.12 USD
Perdita media:
-230.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-596.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 134.18 USD (2)
Crescita mensile:
12.93%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 377.16 USD
Massimale:
1 819.14 USD (71.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.72% (1 819.14 USD)
Per equità:
2.93% (25.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.37 USD
Worst Trade: -1 072 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +588.47 USD
Massima perdita consecutiva: -596.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
