트레이드:
38
이익 거래:
26 (68.42%)
손실 거래:
12 (31.58%)
최고의 거래:
217.37 USD
최악의 거래:
-1 072.20 USD
총 수익:
1 979.06 USD (195 561 pips)
총 손실:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
연속 최대 이익:
9 (588.47 USD)
연속 최대 이익:
588.47 USD (9)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
82.45%
최대 입금량:
25.24%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
25 (65.79%)
숏(주식차입매도):
13 (34.21%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-20.76 USD
평균 이익:
76.12 USD
평균 손실:
-230.65 USD
연속 최대 손실:
3 (-596.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 134.18 USD (2)
월별 성장률:
12.93%
Algo 트레이딩:
47%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 377.16 USD
최대한의:
1 819.14 USD (71.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.72% (1 819.14 USD)
자본금별:
2.93% (25.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-727
|BTCUSD
|-62
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-61K
|BTCUSD
|-620K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
