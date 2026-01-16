시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -42%
Exness-Real12
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
38
이익 거래:
26 (68.42%)
손실 거래:
12 (31.58%)
최고의 거래:
217.37 USD
최악의 거래:
-1 072.20 USD
총 수익:
1 979.06 USD (195 561 pips)
총 손실:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
연속 최대 이익:
9 (588.47 USD)
연속 최대 이익:
588.47 USD (9)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
82.45%
최대 입금량:
25.24%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
25 (65.79%)
숏(주식차입매도):
13 (34.21%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-20.76 USD
평균 이익:
76.12 USD
평균 손실:
-230.65 USD
연속 최대 손실:
3 (-596.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 134.18 USD (2)
월별 성장률:
12.93%
Algo 트레이딩:
47%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 377.16 USD
최대한의:
1 819.14 USD (71.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.72% (1 819.14 USD)
자본금별:
2.93% (25.06 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +217.37 USD
최악의 거래: -1 072 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +588.47 USD
연속 최대 손실: -596.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
