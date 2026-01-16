- 成长
交易:
38
盈利交易:
26 (68.42%)
亏损交易:
12 (31.58%)
最好交易:
217.37 USD
最差交易:
-1 072.20 USD
毛利:
1 979.06 USD (195 561 pips)
毛利亏损:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
最大连续赢利:
9 (588.47 USD)
最大连续盈利:
588.47 USD (9)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
82.45%
最大入金加载:
25.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.43
长期交易:
25 (65.79%)
短期交易:
13 (34.21%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-20.76 USD
平均利润:
76.12 USD
平均损失:
-230.65 USD
最大连续失误:
3 (-596.83 USD)
最大连续亏损:
-1 134.18 USD (2)
每月增长:
12.93%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
1 377.16 USD
最大值:
1 819.14 USD (71.78%)
相对跌幅:
结余:
81.72% (1 819.14 USD)
净值:
2.93% (25.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-727
|BTCUSD
|-62
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-61K
|BTCUSD
|-620K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +217.37 USD
最差交易: -1 072 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +588.47 USD
最大连续亏损: -596.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
