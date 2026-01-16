信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
26 (68.42%)
亏损交易:
12 (31.58%)
最好交易:
217.37 USD
最差交易:
-1 072.20 USD
毛利:
1 979.06 USD (195 561 pips)
毛利亏损:
-2 767.75 USD (876 637 pips)
最大连续赢利:
9 (588.47 USD)
最大连续盈利:
588.47 USD (9)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
82.45%
最大入金加载:
25.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.43
长期交易:
25 (65.79%)
短期交易:
13 (34.21%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-20.76 USD
平均利润:
76.12 USD
平均损失:
-230.65 USD
最大连续失误:
3 (-596.83 USD)
最大连续亏损:
-1 134.18 USD (2)
每月增长:
12.93%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
1 377.16 USD
最大值:
1 819.14 USD (71.78%)
相对跌幅:
结余:
81.72% (1 819.14 USD)
净值:
2.93% (25.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 37
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -727
BTCUSD -62
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -61K
BTCUSD -620K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +217.37 USD
最差交易: -1 072 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +588.47 USD
最大连续亏损: -596.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.16 17:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 16:58
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 13.01% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
