- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
231 (95.85%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (4.15%)
En iyi işlem:
44.70 USD
En kötü işlem:
-80.42 USD
Brüt kâr:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Brüt zarar:
-360.83 USD (23 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (951.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
980.44 USD (72)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
253
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
31.96
Alış işlemleri:
150 (62.24%)
Satış işlemleri:
91 (37.76%)
Kâr faktörü:
8.12
Beklenen getiri:
10.66 USD
Ortalama kâr:
12.69 USD
Ortalama zarar:
-36.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-80.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.42 USD (1)
Aylık büyüme:
5.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
80.42 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (80.42 USD)
Varlığa göre:
1.84% (964.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.70 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +951.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
5%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
USD
2%
1:500