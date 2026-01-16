SignauxSections
Zhao Ke

Bcr001

Zhao Ke
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2026 5%
BCRCo-REAL
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
241
Bénéfice trades:
231 (95.85%)
Perte trades:
10 (4.15%)
Meilleure transaction:
44.70 USD
Pire transaction:
-80.42 USD
Bénéfice brut:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Perte brute:
-360.83 USD (23 751 pips)
Gains consécutifs maximales:
81 (951.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
980.44 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.82
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
253
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
31.96
Longs trades:
150 (62.24%)
Courts trades:
91 (37.76%)
Facteur de profit:
8.12
Rendement attendu:
10.66 USD
Bénéfice moyen:
12.69 USD
Perte moyenne:
-36.08 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-80.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.42 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
80.42 USD (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.16% (80.42 USD)
Par fonds propres:
1.84% (964.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.70 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 72
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +951.56 USD
Perte consécutive maximale: -80.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Aucun avis
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
