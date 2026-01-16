- 成長
トレード:
241
利益トレード:
231 (95.85%)
損失トレード:
10 (4.15%)
ベストトレード:
44.70 USD
最悪のトレード:
-80.42 USD
総利益:
2 931.06 USD (148 326 pips)
総損失:
-360.83 USD (23 751 pips)
最大連続の勝ち:
81 (951.56 USD)
最大連続利益:
980.44 USD (72)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.50%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
253
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
31.96
長いトレード:
150 (62.24%)
短いトレード:
91 (37.76%)
プロフィットファクター:
8.12
期待されたペイオフ:
10.66 USD
平均利益:
12.69 USD
平均損失:
-36.08 USD
最大連続の負け:
1 (-80.42 USD)
最大連続損失:
-80.42 USD (1)
月間成長:
5.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
80.42 USD (0.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.16% (80.42 USD)
エクイティによる:
1.84% (964.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.70 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +951.56 USD
最大連続損失: -80.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
888 USD/月
5%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
USD
2%
1:500