트레이드:
241
이익 거래:
231 (95.85%)
손실 거래:
10 (4.15%)
최고의 거래:
44.70 USD
최악의 거래:
-80.42 USD
총 수익:
2 931.06 USD (148 326 pips)
총 손실:
-360.83 USD (23 751 pips)
연속 최대 이익:
81 (951.56 USD)
연속 최대 이익:
980.44 USD (72)
샤프 비율:
0.82
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
253
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
31.96
롱(주식매수):
150 (62.24%)
숏(주식차입매도):
91 (37.76%)
수익 요인:
8.12
기대수익:
10.66 USD
평균 이익:
12.69 USD
평균 손실:
-36.08 USD
연속 최대 손실:
1 (-80.42 USD)
연속 최대 손실:
-80.42 USD (1)
월별 성장률:
5.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
80.42 USD (0.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.16% (80.42 USD)
자본금별:
1.84% (964.03 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +44.70 USD
최악의 거래: -80 USD
연속 최대 이익: 72
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +951.56 USD
연속 최대 손실: -80.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
