- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
231 (95.85%)
Transacciones Irrentables:
10 (4.15%)
Mejor transacción:
44.70 USD
Peor transacción:
-80.42 USD
Beneficio Bruto:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-360.83 USD (23 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (951.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
980.44 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.82
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.50%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
253
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
31.96
Transacciones Largas:
150 (62.24%)
Transacciones Cortas:
91 (37.76%)
Factor de Beneficio:
8.12
Beneficio Esperado:
10.66 USD
Beneficio medio:
12.69 USD
Pérdidas medias:
-36.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-80.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.42 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
80.42 USD (0.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.16% (80.42 USD)
De fondos:
1.84% (964.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.70 USD
Peor transacción: -80 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 72
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +951.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
888 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
USD
2%
1:500