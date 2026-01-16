SeñalesSecciones
Zhao Ke

Bcr001

Zhao Ke
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 5%
BCRCo-REAL
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
231 (95.85%)
Transacciones Irrentables:
10 (4.15%)
Mejor transacción:
44.70 USD
Peor transacción:
-80.42 USD
Beneficio Bruto:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-360.83 USD (23 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (951.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
980.44 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.82
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.50%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
253
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
31.96
Transacciones Largas:
150 (62.24%)
Transacciones Cortas:
91 (37.76%)
Factor de Beneficio:
8.12
Beneficio Esperado:
10.66 USD
Beneficio medio:
12.69 USD
Pérdidas medias:
-36.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-80.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.42 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
80.42 USD (0.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.16% (80.42 USD)
De fondos:
1.84% (964.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.70 USD
Peor transacción: -80 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 72
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +951.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
No hay comentarios
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
