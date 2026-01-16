SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Bcr001
Zhao Ke

Bcr001

Zhao Ke
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
BCRCo-REAL
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
231 (95.85%)
Negociações com perda:
10 (4.15%)
Melhor negociação:
44.70 USD
Pior negociação:
-80.42 USD
Lucro bruto:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Perda bruta:
-360.83 USD (23 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (951.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
980.44 USD (72)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
253
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
31.96
Negociações longas:
150 (62.24%)
Negociações curtas:
91 (37.76%)
Fator de lucro:
8.12
Valor esperado:
10.66 USD
Lucro médio:
12.69 USD
Perda média:
-36.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.42 USD (1)
Crescimento mensal:
5.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
80.42 USD (0.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.16% (80.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.84% (964.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.70 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 72
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +951.56 USD
Máxima perda consecutiva: -80.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Sem comentários
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
