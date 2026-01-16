- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
231 (95.85%)
Negociações com perda:
10 (4.15%)
Melhor negociação:
44.70 USD
Pior negociação:
-80.42 USD
Lucro bruto:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Perda bruta:
-360.83 USD (23 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (951.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
980.44 USD (72)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
253
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
31.96
Negociações longas:
150 (62.24%)
Negociações curtas:
91 (37.76%)
Fator de lucro:
8.12
Valor esperado:
10.66 USD
Lucro médio:
12.69 USD
Perda média:
-36.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.42 USD (1)
Crescimento mensal:
5.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
80.42 USD (0.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.16% (80.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.84% (964.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.70 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 72
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +951.56 USD
Máxima perda consecutiva: -80.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
888 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
USD
2%
1:500