СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Bcr001
Zhao Ke

Bcr001

Zhao Ke
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2026 5%
BCRCo-REAL
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
231 (95.85%)
Убыточных трейдов:
10 (4.15%)
Лучший трейд:
44.70 USD
Худший трейд:
-80.42 USD
Общая прибыль:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Общий убыток:
-360.83 USD (23 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (951.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
980.44 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
253
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
31.96
Длинных трейдов:
150 (62.24%)
Коротких трейдов:
91 (37.76%)
Профит фактор:
8.12
Мат. ожидание:
10.66 USD
Средняя прибыль:
12.69 USD
Средний убыток:
-36.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-80.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.42 USD (1)
Прирост в месяц:
5.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
80.42 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.16% (80.42 USD)
По эквити:
1.84% (964.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.70 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +951.56 USD
Макс. убыток в серии: -80.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Нет отзывов
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bcr001
888 USD в месяц
5%
0
0
USD
53K
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.