Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
231 (95.85%)
Убыточных трейдов:
10 (4.15%)
Лучший трейд:
44.70 USD
Худший трейд:
-80.42 USD
Общая прибыль:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Общий убыток:
-360.83 USD (23 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (951.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
980.44 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
253
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
31.96
Длинных трейдов:
150 (62.24%)
Коротких трейдов:
91 (37.76%)
Профит фактор:
8.12
Мат. ожидание:
10.66 USD
Средняя прибыль:
12.69 USD
Средний убыток:
-36.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-80.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.42 USD (1)
Прирост в месяц:
5.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
80.42 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.16% (80.42 USD)
По эквити:
1.84% (964.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.70 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +951.56 USD
Макс. убыток в серии: -80.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
888 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
USD
2%
1:500