- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
241
盈利交易:
231 (95.85%)
亏损交易:
10 (4.15%)
最好交易:
44.70 USD
最差交易:
-80.42 USD
毛利:
2 931.06 USD (148 326 pips)
毛利亏损:
-360.83 USD (23 751 pips)
最大连续赢利:
81 (951.56 USD)
最大连续盈利:
980.44 USD (72)
夏普比率:
0.82
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
253
平均持有时间:
5 小时
采收率:
31.96
长期交易:
150 (62.24%)
短期交易:
91 (37.76%)
利润因子:
8.12
预期回报:
10.66 USD
平均利润:
12.69 USD
平均损失:
-36.08 USD
最大连续失误:
1 (-80.42 USD)
最大连续亏损:
-80.42 USD (1)
每月增长:
5.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
80.42 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.16% (80.42 USD)
净值:
1.84% (964.03 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD
241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD
2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD
125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.70 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +951.56 USD
最大连续亏损: -80.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
