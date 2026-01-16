SignaleKategorien
Zhao Ke

Bcr001

Zhao Ke
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 5%
BCRCo-REAL
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
241
Gewinntrades:
231 (95.85%)
Verlusttrades:
10 (4.15%)
Bester Trade:
44.70 USD
Schlechtester Trade:
-80.42 USD
Bruttoprofit:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Bruttoverlust:
-360.83 USD (23 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (951.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
980.44 USD (72)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.50%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
253
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
31.96
Long-Positionen:
150 (62.24%)
Short-Positionen:
91 (37.76%)
Profit-Faktor:
8.12
Mathematische Gewinnerwartung:
10.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-80.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.42 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
80.42 USD (0.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.16% (80.42 USD)
Kapital:
1.84% (964.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.70 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 72
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +951.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Keine Bewertungen
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
