- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
241
Gewinntrades:
231 (95.85%)
Verlusttrades:
10 (4.15%)
Bester Trade:
44.70 USD
Schlechtester Trade:
-80.42 USD
Bruttoprofit:
2 931.06 USD (148 326 pips)
Bruttoverlust:
-360.83 USD (23 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (951.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
980.44 USD (72)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.50%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
253
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
31.96
Long-Positionen:
150 (62.24%)
Short-Positionen:
91 (37.76%)
Profit-Faktor:
8.12
Mathematische Gewinnerwartung:
10.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-80.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.42 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
80.42 USD (0.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.16% (80.42 USD)
Kapital:
1.84% (964.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.70 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 72
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +951.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
上帝之手趋势版+对冲黄金，最低3w起 0.01
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
888 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
1
100%
241
95%
100%
8.12
10.66
USD
USD
2%
1:500