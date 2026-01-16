Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 8 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Duramarkets-Live 1.10 × 31 RoboForex-Pro-4 1.13 × 8 XMTrading-Real 48 4.96 × 445 ICMarkets-Live11 13.33 × 55 Weltrade-Live 15.58 × 208