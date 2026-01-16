SignauxSections
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 037
Bénéfice trades:
709 (68.37%)
Perte trades:
328 (31.63%)
Meilleure transaction:
173.86 USD
Pire transaction:
-51.85 USD
Bénéfice brut:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Perte brute:
-994.65 USD (85 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (15.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
191.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.20%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.21
Longs trades:
586 (56.51%)
Courts trades:
451 (43.49%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
2.26 USD
Perte moyenne:
-3.03 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-189.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-189.84 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.62%
Prévision annuelle:
19.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.76 USD
Maximal:
189.84 USD (12.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.86% (189.84 USD)
Par fonds propres:
0.06% (0.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +173.86 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +15.52 USD
Perte consécutive maximale: -189.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
Aucun avis
