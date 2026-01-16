- Incremento
Total de Trades:
1 037
Transacciones Rentables:
709 (68.37%)
Transacciones Irrentables:
328 (31.63%)
Mejor transacción:
173.86 USD
Peor transacción:
-51.85 USD
Beneficio Bruto:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Pérdidas Brutas:
-994.65 USD (85 135 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (15.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
191.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
3.21
Transacciones Largas:
586 (56.51%)
Transacciones Cortas:
451 (43.49%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
2.26 USD
Pérdidas medias:
-3.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-189.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-189.84 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.62%
Pronóstico anual:
19.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.76 USD
Máxima:
189.84 USD (12.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.86% (189.84 USD)
De fondos:
0.06% (0.58 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +173.86 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +15.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
