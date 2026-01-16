- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 037
盈利交易:
709 (68.37%)
亏损交易:
328 (31.63%)
最好交易:
173.86 USD
最差交易:
-51.85 USD
毛利:
1 603.46 USD (92 140 pips)
毛利亏损:
-994.65 USD (85 135 pips)
最大连续赢利:
19 (15.52 USD)
最大连续盈利:
191.72 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
19 小时
采收率:
3.21
长期交易:
586 (56.51%)
短期交易:
451 (43.49%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
-3.03 USD
最大连续失误:
7 (-189.84 USD)
最大连续亏损:
-189.84 USD (7)
每月增长:
1.62%
年度预测:
19.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.76 USD
最大值:
189.84 USD (12.31%)
相对跌幅:
结余:
18.86% (189.84 USD)
净值:
0.06% (0.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +173.86 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +15.52 USD
最大连续亏损: -189.84 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
81%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
87
100%
1 037
68%
100%
1.61
0.59
USD
USD
19%
1:500