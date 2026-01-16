- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 037
Gewinntrades:
709 (68.37%)
Verlusttrades:
328 (31.63%)
Bester Trade:
173.86 USD
Schlechtester Trade:
-51.85 USD
Bruttoprofit:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Bruttoverlust:
-994.65 USD (85 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (15.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
191.72 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.21
Long-Positionen:
586 (56.51%)
Short-Positionen:
451 (43.49%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-189.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-189.84 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Jahresprognose:
19.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.76 USD
Maximaler:
189.84 USD (12.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.86% (189.84 USD)
Kapital:
0.06% (0.58 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +173.86 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
81%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
87
100%
1 037
68%
100%
1.61
0.59
USD
USD
19%
1:500