Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
87 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 037
Gewinntrades:
709 (68.37%)
Verlusttrades:
328 (31.63%)
Bester Trade:
173.86 USD
Schlechtester Trade:
-51.85 USD
Bruttoprofit:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Bruttoverlust:
-994.65 USD (85 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (15.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
191.72 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.21
Long-Positionen:
586 (56.51%)
Short-Positionen:
451 (43.49%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-189.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-189.84 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Jahresprognose:
19.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.76 USD
Maximaler:
189.84 USD (12.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.86% (189.84 USD)
Kapital:
0.06% (0.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +173.86 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
