トレード:
1 037
利益トレード:
709 (68.37%)
損失トレード:
328 (31.63%)
ベストトレード:
173.86 USD
最悪のトレード:
-51.85 USD
総利益:
1 603.46 USD (92 140 pips)
総損失:
-994.65 USD (85 135 pips)
最大連続の勝ち:
19 (15.52 USD)
最大連続利益:
191.72 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
3.21
長いトレード:
586 (56.51%)
短いトレード:
451 (43.49%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-3.03 USD
最大連続の負け:
7 (-189.84 USD)
最大連続損失:
-189.84 USD (7)
月間成長:
1.62%
年間予想:
19.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.76 USD
最大の:
189.84 USD (12.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.86% (189.84 USD)
エクイティによる:
0.06% (0.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
