シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Pentagon
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
レビュー0件
信頼性
87週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 037
利益トレード:
709 (68.37%)
損失トレード:
328 (31.63%)
ベストトレード:
173.86 USD
最悪のトレード:
-51.85 USD
総利益:
1 603.46 USD (92 140 pips)
総損失:
-994.65 USD (85 135 pips)
最大連続の勝ち:
19 (15.52 USD)
最大連続利益:
191.72 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
3.21
長いトレード:
586 (56.51%)
短いトレード:
451 (43.49%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-3.03 USD
最大連続の負け:
7 (-189.84 USD)
最大連続損失:
-189.84 USD (7)
月間成長:
1.62%
年間予想:
19.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.76 USD
最大の:
189.84 USD (12.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.86% (189.84 USD)
エクイティによる:
0.06% (0.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +173.86 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +15.52 USD
最大連続損失: -189.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください