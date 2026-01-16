SinaisSeções
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
Confiabilidade
87 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 037
Negociações com lucro:
709 (68.37%)
Negociações com perda:
328 (31.63%)
Melhor negociação:
173.86 USD
Pior negociação:
-51.85 USD
Lucro bruto:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Perda bruta:
-994.65 USD (85 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (15.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
191.72 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
3.21
Negociações longas:
586 (56.51%)
Negociações curtas:
451 (43.49%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-189.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-189.84 USD (7)
Crescimento mensal:
1.62%
Previsão anual:
19.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.76 USD
Máximo:
189.84 USD (12.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.86% (189.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (0.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +173.86 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +15.52 USD
Máxima perda consecutiva: -189.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
