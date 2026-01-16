- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 037
Negociações com lucro:
709 (68.37%)
Negociações com perda:
328 (31.63%)
Melhor negociação:
173.86 USD
Pior negociação:
-51.85 USD
Lucro bruto:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Perda bruta:
-994.65 USD (85 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (15.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
191.72 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
3.21
Negociações longas:
586 (56.51%)
Negociações curtas:
451 (43.49%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-189.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-189.84 USD (7)
Crescimento mensal:
1.62%
Previsão anual:
19.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.76 USD
Máximo:
189.84 USD (12.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.86% (189.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (0.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +173.86 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +15.52 USD
Máxima perda consecutiva: -189.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
81%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
87
100%
1 037
68%
100%
1.61
0.59
USD
USD
19%
1:500