Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 037
Profit Trade:
709 (68.37%)
Loss Trade:
328 (31.63%)
Best Trade:
173.86 USD
Worst Trade:
-51.85 USD
Profitto lordo:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Perdita lorda:
-994.65 USD (85 135 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (15.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
586 (56.51%)
Short Trade:
451 (43.49%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-189.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-189.84 USD (7)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
19.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.76 USD
Massimale:
189.84 USD (12.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.86% (189.84 USD)
Per equità:
0.06% (0.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +173.86 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15.52 USD
Massima perdita consecutiva: -189.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.