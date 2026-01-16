- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 037
Profit Trade:
709 (68.37%)
Loss Trade:
328 (31.63%)
Best Trade:
173.86 USD
Worst Trade:
-51.85 USD
Profitto lordo:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Perdita lorda:
-994.65 USD (85 135 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (15.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
586 (56.51%)
Short Trade:
451 (43.49%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-189.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-189.84 USD (7)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
19.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.76 USD
Massimale:
189.84 USD (12.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.86% (189.84 USD)
Per equità:
0.06% (0.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.86 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15.52 USD
Massima perdita consecutiva: -189.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
81%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
87
100%
1 037
68%
100%
1.61
0.59
USD
USD
19%
1:500