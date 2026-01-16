СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pentagon
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 отзывов
Надежность
87 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 037
Прибыльных трейдов:
709 (68.37%)
Убыточных трейдов:
328 (31.63%)
Лучший трейд:
173.86 USD
Худший трейд:
-51.85 USD
Общая прибыль:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Общий убыток:
-994.65 USD (85 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (15.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
191.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
586 (56.51%)
Коротких трейдов:
451 (43.49%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-189.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.84 USD (7)
Прирост в месяц:
1.62%
Годовой прогноз:
19.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.76 USD
Максимальная:
189.84 USD (12.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.86% (189.84 USD)
По эквити:
0.06% (0.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +173.86 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +15.52 USD
Макс. убыток в серии: -189.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
Нет отзывов
