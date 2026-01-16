- Прирост
Всего трейдов:
1 037
Прибыльных трейдов:
709 (68.37%)
Убыточных трейдов:
328 (31.63%)
Лучший трейд:
173.86 USD
Худший трейд:
-51.85 USD
Общая прибыль:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Общий убыток:
-994.65 USD (85 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (15.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
191.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
586 (56.51%)
Коротких трейдов:
451 (43.49%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-189.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.84 USD (7)
Прирост в месяц:
1.62%
Годовой прогноз:
19.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.76 USD
Максимальная:
189.84 USD (12.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.86% (189.84 USD)
По эквити:
0.06% (0.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
