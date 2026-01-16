- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
18.87 AUD
En kötü işlem:
-5.27 AUD
Brüt kâr:
76.88 AUD (5 134 pips)
Brüt zarar:
-5.73 AUD (381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (44.51 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
44.51 AUD (6)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
45.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
13.50
Alış işlemleri:
1 (9.09%)
Satış işlemleri:
10 (90.91%)
Kâr faktörü:
13.42
Beklenen getiri:
6.47 AUD
Ortalama kâr:
8.54 AUD
Ortalama zarar:
-2.87 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.27 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.27 AUD (1)
Aylık büyüme:
7.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
5.27 AUD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.87 AUD
En kötü işlem: -5 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.51 AUD
Maksimum ardışık zarar: -5.27 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
