SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Brunswick Gold
Allan Butler

Brunswick Gold

Allan Butler
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
18.87 AUD
En kötü işlem:
-5.27 AUD
Brüt kâr:
76.88 AUD (5 134 pips)
Brüt zarar:
-5.73 AUD (381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (44.51 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
44.51 AUD (6)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
45.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
13.50
Alış işlemleri:
1 (9.09%)
Satış işlemleri:
10 (90.91%)
Kâr faktörü:
13.42
Beklenen getiri:
6.47 AUD
Ortalama kâr:
8.54 AUD
Ortalama zarar:
-2.87 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.27 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.27 AUD (1)
Aylık büyüme:
7.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
5.27 AUD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.87 AUD
En kötü işlem: -5 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.51 AUD
Maksimum ardışık zarar: -5.27 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
2026.01.16 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 23:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 00:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 00:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
