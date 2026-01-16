- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
9 (81.81%)
Убыточных трейдов:
2 (18.18%)
Лучший трейд:
18.87 AUD
Худший трейд:
-5.27 AUD
Общая прибыль:
76.88 AUD (5 134 pips)
Общий убыток:
-5.73 AUD (381 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (44.51 AUD)
Макс. прибыль в серии:
44.51 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
45.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
13.50
Длинных трейдов:
1 (9.09%)
Коротких трейдов:
10 (90.91%)
Профит фактор:
13.42
Мат. ожидание:
6.47 AUD
Средняя прибыль:
8.54 AUD
Средний убыток:
-2.87 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.27 AUD)
Макс. убыток в серии:
-5.27 AUD (1)
Прирост в месяц:
7.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
5.27 AUD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.87 AUD
Худший трейд: -5 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +44.51 AUD
Макс. убыток в серии: -5.27 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
