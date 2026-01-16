СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Brunswick Gold
Allan Butler

Brunswick Gold

Allan Butler
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
9 (81.81%)
Убыточных трейдов:
2 (18.18%)
Лучший трейд:
18.87 AUD
Худший трейд:
-5.27 AUD
Общая прибыль:
76.88 AUD (5 134 pips)
Общий убыток:
-5.73 AUD (381 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (44.51 AUD)
Макс. прибыль в серии:
44.51 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
45.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
13.50
Длинных трейдов:
1 (9.09%)
Коротких трейдов:
10 (90.91%)
Профит фактор:
13.42
Мат. ожидание:
6.47 AUD
Средняя прибыль:
8.54 AUD
Средний убыток:
-2.87 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.27 AUD)
Макс. убыток в серии:
-5.27 AUD (1)
Прирост в месяц:
7.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
5.27 AUD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.87 AUD
Худший трейд: -5 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +44.51 AUD
Макс. убыток в серии: -5.27 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
Нет отзывов
2026.01.16 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 23:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 00:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 00:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
