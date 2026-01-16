- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
9 (81.81%)
損失トレード:
2 (18.18%)
ベストトレード:
18.87 AUD
最悪のトレード:
-5.27 AUD
総利益:
76.88 AUD (5 134 pips)
総損失:
-5.73 AUD (381 pips)
最大連続の勝ち:
6 (44.51 AUD)
最大連続利益:
44.51 AUD (6)
シャープレシオ:
1.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
45.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
13.50
長いトレード:
1 (9.09%)
短いトレード:
10 (90.91%)
プロフィットファクター:
13.42
期待されたペイオフ:
6.47 AUD
平均利益:
8.54 AUD
平均損失:
-2.87 AUD
最大連続の負け:
1 (-5.27 AUD)
最大連続損失:
-5.27 AUD (1)
月間成長:
7.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
5.27 AUD (0.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.87 AUD
最悪のトレード: -5 AUD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +44.51 AUD
最大連続損失: -5.27 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
レビューなし