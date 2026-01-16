SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Brunswick Gold
Allan Butler

Brunswick Gold

Allan Butler
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
18.87 AUD
Pior negociação:
-5.27 AUD
Lucro bruto:
76.88 AUD (5 134 pips)
Perda bruta:
-5.73 AUD (381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (44.51 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
44.51 AUD (6)
Índice de Sharpe:
1.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
45.95%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
13.50
Negociações longas:
1 (9.09%)
Negociações curtas:
10 (90.91%)
Fator de lucro:
13.42
Valor esperado:
6.47 AUD
Lucro médio:
8.54 AUD
Perda média:
-2.87 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.27 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-5.27 AUD (1)
Crescimento mensal:
7.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
5.27 AUD (0.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.87 AUD
Pior negociação: -5 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +44.51 AUD
Máxima perda consecutiva: -5.27 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
Sem comentários
2026.01.16 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 23:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 00:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 00:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar