Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
18.87 AUD
Pior negociação:
-5.27 AUD
Lucro bruto:
76.88 AUD (5 134 pips)
Perda bruta:
-5.73 AUD (381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (44.51 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
44.51 AUD (6)
Índice de Sharpe:
1.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
45.95%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
13.50
Negociações longas:
1 (9.09%)
Negociações curtas:
10 (90.91%)
Fator de lucro:
13.42
Valor esperado:
6.47 AUD
Lucro médio:
8.54 AUD
Perda média:
-2.87 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.27 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-5.27 AUD (1)
Crescimento mensal:
7.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
5.27 AUD (0.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.87 AUD
Pior negociação: -5 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +44.51 AUD
Máxima perda consecutiva: -5.27 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
Sem comentários