- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
9 (81.81%)
손실 거래:
2 (18.18%)
최고의 거래:
18.87 AUD
최악의 거래:
-5.27 AUD
총 수익:
76.88 AUD (5 134 pips)
총 손실:
-5.73 AUD (381 pips)
연속 최대 이익:
6 (44.51 AUD)
연속 최대 이익:
44.51 AUD (6)
샤프 비율:
1.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
45.95%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
13.50
롱(주식매수):
1 (9.09%)
숏(주식차입매도):
10 (90.91%)
수익 요인:
13.42
기대수익:
6.47 AUD
평균 이익:
8.54 AUD
평균 손실:
-2.87 AUD
연속 최대 손실:
1 (-5.27 AUD)
연속 최대 손실:
-5.27 AUD (1)
월별 성장률:
7.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
5.27 AUD (0.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
