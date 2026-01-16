SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Brunswick Gold
Allan Butler

Brunswick Gold

Allan Butler
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
18.87 AUD
Worst Trade:
-5.27 AUD
Profitto lordo:
76.88 AUD (5 134 pips)
Perdita lorda:
-5.73 AUD (381 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (44.51 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
44.51 AUD (6)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
45.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
13.50
Long Trade:
1 (9.09%)
Short Trade:
10 (90.91%)
Fattore di profitto:
13.42
Profitto previsto:
6.47 AUD
Profitto medio:
8.54 AUD
Perdita media:
-2.87 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.27 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5.27 AUD (1)
Crescita mensile:
7.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
5.27 AUD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.87 AUD
Worst Trade: -5 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.51 AUD
Massima perdita consecutiva: -5.27 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
Non ci sono recensioni
2026.01.16 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 23:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 00:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 00:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati