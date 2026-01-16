- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
18.87 AUD
Worst Trade:
-5.27 AUD
Profitto lordo:
76.88 AUD (5 134 pips)
Perdita lorda:
-5.73 AUD (381 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (44.51 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
44.51 AUD (6)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
45.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
13.50
Long Trade:
1 (9.09%)
Short Trade:
10 (90.91%)
Fattore di profitto:
13.42
Profitto previsto:
6.47 AUD
Profitto medio:
8.54 AUD
Perdita media:
-2.87 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.27 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5.27 AUD (1)
Crescita mensile:
7.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
5.27 AUD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.87 AUD
Worst Trade: -5 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.51 AUD
Massima perdita consecutiva: -5.27 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
