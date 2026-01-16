- 成长
交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
18.87 AUD
最差交易:
-5.27 AUD
毛利:
76.88 AUD (5 134 pips)
毛利亏损:
-5.73 AUD (381 pips)
最大连续赢利:
6 (44.51 AUD)
最大连续盈利:
44.51 AUD (6)
夏普比率:
1.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
45.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
13.50
长期交易:
1 (9.09%)
短期交易:
10 (90.91%)
利润因子:
13.42
预期回报:
6.47 AUD
平均利润:
8.54 AUD
平均损失:
-2.87 AUD
最大连续失误:
1 (-5.27 AUD)
最大连续亏损:
-5.27 AUD (1)
每月增长:
7.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
5.27 AUD (0.50%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.87 AUD
最差交易: -5 AUD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.51 AUD
最大连续亏损: -5.27 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
