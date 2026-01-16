SignaleKategorien
Allan Butler

Brunswick Gold

Allan Butler
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
18.87 AUD
Schlechtester Trade:
-5.27 AUD
Bruttoprofit:
76.88 AUD (5 134 pips)
Bruttoverlust:
-5.73 AUD (381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (44.51 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.51 AUD (6)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
45.95%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
13.50
Long-Positionen:
1 (9.09%)
Short-Positionen:
10 (90.91%)
Profit-Faktor:
13.42
Mathematische Gewinnerwartung:
6.47 AUD
Durchschnittlicher Profit:
8.54 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5.27 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.27 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
7.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
5.27 AUD (0.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.87 AUD
Schlechtester Trade: -5 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.51 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.27 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
2026.01.16 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 23:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 00:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 00:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
