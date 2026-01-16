- Wachstum
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
18.87 AUD
Schlechtester Trade:
-5.27 AUD
Bruttoprofit:
76.88 AUD (5 134 pips)
Bruttoverlust:
-5.73 AUD (381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (44.51 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.51 AUD (6)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
45.95%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
13.50
Long-Positionen:
1 (9.09%)
Short-Positionen:
10 (90.91%)
Profit-Faktor:
13.42
Mathematische Gewinnerwartung:
6.47 AUD
Durchschnittlicher Profit:
8.54 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5.27 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.27 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
7.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
5.27 AUD (0.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.87 AUD
Schlechtester Trade: -5 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.51 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.27 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
