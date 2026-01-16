- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
9 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
2 (18.18%)
Mejor transacción:
18.87 AUD
Peor transacción:
-5.27 AUD
Beneficio Bruto:
76.88 AUD (5 134 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.73 AUD (381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (44.51 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.51 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
1.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
45.95%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
13.50
Transacciones Largas:
1 (9.09%)
Transacciones Cortas:
10 (90.91%)
Factor de Beneficio:
13.42
Beneficio Esperado:
6.47 AUD
Beneficio medio:
8.54 AUD
Pérdidas medias:
-2.87 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5.27 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.27 AUD (1)
Crecimiento al mes:
7.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
5.27 AUD (0.50%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.a
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.a
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
- All trades are executed automatically
- No manual intervention except during extreme news events
- Strategy continuously monitored and improved
No hay comentarios