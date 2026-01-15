SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Scalp
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 750
Kârla kapanan işlemler:
1 275 (72.85%)
Zararla kapanan işlemler:
475 (27.14%)
En iyi işlem:
4 174.79 EUR
En kötü işlem:
-1 967.43 EUR
Brüt kâr:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Brüt zarar:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (754.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 578.55 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
950 (54.29%)
Satış işlemleri:
800 (45.71%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
9.29 EUR
Ortalama kâr:
56.95 EUR
Ortalama zarar:
-118.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-9 618.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 618.66 EUR (9)
Aylık büyüme:
2.66%
Yıllık tahmin:
32.28%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.19 EUR
Maksimum:
13 535.82 EUR (27.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.20% (13 027.84 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 174.79 EUR
En kötü işlem: -1 967 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +754.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9 618.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20318
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
60 daha fazla...
scalp on gold
İnceleme yok
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
