SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AI Scalp
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 comentários
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 750
Negociações com lucro:
1 275 (72.85%)
Negociações com perda:
475 (27.14%)
Melhor negociação:
4 174.79 EUR
Pior negociação:
-1 967.43 EUR
Lucro bruto:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Perda bruta:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (754.73 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
7 578.55 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
950 (54.29%)
Negociações curtas:
800 (45.71%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
9.29 EUR
Lucro médio:
56.95 EUR
Perda média:
-118.66 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-9 618.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-9 618.66 EUR (9)
Crescimento mensal:
2.66%
Previsão anual:
32.28%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.19 EUR
Máximo:
13 535.82 EUR (27.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.20% (13 027.84 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 174.79 EUR
Pior negociação: -1 967 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +754.73 EUR
Máxima perda consecutiva: -9 618.66 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20318
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
60 mais ...
scalp on gold
Sem comentários
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
