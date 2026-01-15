리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.00 × 11 PUPrime-Live 1.50 × 4 GoMarkets-Live 1.56 × 50 GOMarketsMU-Live 1.80 × 5 XM.COM-MT5 2.10 × 92 FPMarketsSC-Live 2.45 × 400 ICMarketsSC-MT5 2.96 × 49 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FusionMarkets-Live 3.80 × 20349 RoboForex-ECN 4.10 × 295 Darwinex-Live 4.60 × 168 GOMarketsIntl-Live 5.01 × 67 Valutrades-Live 5.40 × 5 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 OxSecurities-Live 6.11 × 27 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 ICMarketsSC-MT5-2 6.48 × 1886 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 60 더...