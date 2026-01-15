시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AI Scalp
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 리뷰
안정성
58
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 750
이익 거래:
1 275 (72.85%)
손실 거래:
475 (27.14%)
최고의 거래:
4 174.79 EUR
최악의 거래:
-1 967.43 EUR
총 수익:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
총 손실:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
연속 최대 이익:
28 (754.73 EUR)
연속 최대 이익:
7 578.55 EUR (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
950 (54.29%)
숏(주식차입매도):
800 (45.71%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
9.29 EUR
평균 이익:
56.95 EUR
평균 손실:
-118.66 EUR
연속 최대 손실:
9 (-9 618.66 EUR)
연속 최대 손실:
-9 618.66 EUR (9)
월별 성장률:
2.66%
연간 예측:
32.28%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.19 EUR
최대한의:
13 535.82 EUR (27.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.20% (13 027.84 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 174.79 EUR
최악의 거래: -1 967 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +754.73 EUR
연속 최대 손실: -9 618.66 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20349
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
scalp on gold
리뷰 없음
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
