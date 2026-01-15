- 자본
- 축소
트레이드:
1 750
이익 거래:
1 275 (72.85%)
손실 거래:
475 (27.14%)
최고의 거래:
4 174.79 EUR
최악의 거래:
-1 967.43 EUR
총 수익:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
총 손실:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
연속 최대 이익:
28 (754.73 EUR)
연속 최대 이익:
7 578.55 EUR (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
950 (54.29%)
숏(주식차입매도):
800 (45.71%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
9.29 EUR
평균 이익:
56.95 EUR
평균 손실:
-118.66 EUR
연속 최대 손실:
9 (-9 618.66 EUR)
연속 최대 손실:
-9 618.66 EUR (9)
월별 성장률:
2.66%
연간 예측:
32.28%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.19 EUR
최대한의:
13 535.82 EUR (27.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.20% (13 027.84 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 174.79 EUR
최악의 거래: -1 967 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +754.73 EUR
연속 최대 손실: -9 618.66 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
|
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
|
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
|
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20349
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
|
Darwinex-Live
|4.60 × 168
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Valutrades-Live
|5.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
scalp on gold
