Trade:
1 750
Profit Trade:
1 275 (72.85%)
Loss Trade:
475 (27.14%)
Best Trade:
4 174.79 EUR
Worst Trade:
-1 967.43 EUR
Profitto lordo:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Perdita lorda:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (754.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 578.55 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
950 (54.29%)
Short Trade:
800 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
9.29 EUR
Profitto medio:
56.95 EUR
Perdita media:
-118.66 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-9 618.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9 618.66 EUR (9)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.28%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.19 EUR
Massimale:
13 535.82 EUR (27.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (13 027.84 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 174.79 EUR
Worst Trade: -1 967 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +754.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -9 618.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
|
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
|
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
|
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20318
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
|
Darwinex-Live
|4.60 × 168
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Valutrades-Live
|5.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
