Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 750
Profit Trade:
1 275 (72.85%)
Loss Trade:
475 (27.14%)
Best Trade:
4 174.79 EUR
Worst Trade:
-1 967.43 EUR
Profitto lordo:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Perdita lorda:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (754.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 578.55 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
950 (54.29%)
Short Trade:
800 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
9.29 EUR
Profitto medio:
56.95 EUR
Perdita media:
-118.66 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-9 618.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9 618.66 EUR (9)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.28%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.19 EUR
Massimale:
13 535.82 EUR (27.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (13 027.84 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 174.79 EUR
Worst Trade: -1 967 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +754.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -9 618.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20318
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
scalp on gold
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
